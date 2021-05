Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Zajc al posto di Strootman, De Zerbi si affida a Raspadori

E' il match fra Genoa e Sassuolo ad aprire la domenica calcistica. Alle 12.30 rossoblu e neroverdi si sfideranno al "Ferraris" in un match importante sia per la zona salvezza che per la lotta al settimo posto. Assenza dell'ultima ora per Davide Ballardini che non ha a disposizione Strootman a causa di un problema gastrointestinale. Al suo posto in campo Zajc al fianco di Behrami e Badelj. In difesa davanti a Perin ci sarà il trio formato da Goldaniga, Zapata e Masiello con Ghiglione e Zappacosta sulle corsie con Destro che vince il ballottaggio con Shomurodov e Scamacca per un posto al fianco di Pandev. Roberto De Zerbi si affida a Raspadori al centro dell'attacco supportato da Berardi, Traoré e Djuricic mentre Maxime Lopez e Locatelli sono i mediani. In difesa a protezione della porta difesa da Consigli spazio a Chiriches e Ferrari al centro e Toljan e Rogerio sulle fasce.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Traore, Djuricic; Raspadori.