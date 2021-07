Gentile: "Penso che CR7 resterà alla Juve. Nel suo ultimo anno dovrà dare il massimo"

Claudio Gentile, nella sua intervista a Radio Rai, ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo: "Partiamo dal fatto che ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andare via. Credo che alla fine lo rispetterà, penso che alla fine rimarrà e nel suo ultimo anno prima del congedo dovrà dare il massimo. Vedremo poi cosa deciderà la società".