Gli elogi di Capello? Kokorin: "Sono orgoglioso e lo ringrazio. Mi ha aiutato"

vedi letture

Il neo attaccante della Fiorentina, Alexandr Kokorin, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche degli elogi ricevuti da Fabio Capello, suo ex commissario tecnico nella Russia: "Hanno scritto molto in Russia sia in Italia di questo mio passaggio e del contatto con Capello. Sono orgoglioso di essere nominato da un tecnico di questo livello e sono contento che mi abbia chiamato in Nazionale. Lo ringrazio per le buone parole espresse con i media e con i dirigenti. Credo che abbia anche aiutato l'opinione del ct e dei dirigenti della Fiorentina".