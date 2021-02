Gli uomini mercato dell'E.League - Tielemans, ci siamo: è pronto per essere uno dei grandi

Enfant prodige sin dai tempi dell'Anderlecht, al Monaco non ha rispettato premesse e promesse ma al Leicester ha imparato a essere grande. Il centrocampista di Sint-Pieters-Leeuw è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale. Una maturità raggiunta con Brendan Rodgers che lo ha abbassato di baricentro tattico ma messo al contempo più al centro del gioco e della manovra. Geniale verticalizzatore, interno, mediano, play, trequartista, Tielemans è una perla già sbocciata che promette di esser pronto non solo per fare l'ultimo step della carriera in estate ma per giocare un Europeo da protagonista ed essere anche uno dei grandi uomini mercato estivi.

Nome Youri Tielemans

Squadra Leicester City

Anno di nascita 1997

Ruolo Centrocampista centrale

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 50 milioni