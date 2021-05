Gotti sul futuro in bianconero: "L'anno scorso trovammo l'accordo in poche ore"

Nel dopo-gara di Udinese-Bologna, il tecnico dei friulani Luca Gotti ha fatto il punto sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono ancora tre partite, non solo sono fiero di essere allenatore dell’Udinese, ma ho anche riconoscenza per una società che si è fidata di me e mi ha invogliato a continuare. Detto questo ne riparleremo a campionato finito. Mi rifaccio all’anno scorso, non c’erano avvisaglie di rinnovo ma poi in pochissime ore abbiamo trovato l’accordo per continuare".

