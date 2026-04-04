Grido Fiorentina: Fagioli firma la beffa al Verona. Vanoli, sono tre punti pesantissimi

Finale: Verona-Fiorentina 0-1

La Fiorentina porta a casa da Verona tre punti che rischiano di pesare come macigni, a fine stagione. Una gara non bella, quella disputata dai viola, fin troppo in difficoltà nel proporre qualcosa al Bentegodi dopo una iniziale traversa di Fagioli. Lo stesso Fagioli però è bravo, ad 8 minuti dal 90' a colpire con freddezza nell'unica altra vera chance per i suoi. Per il resto si è vista una sfida nella quale la squadra di Sammarco ha salvato l'orgoglio, ma che rimane con l'amaro in bocca per la beffa nel finale: i gialloblu meritavano probabilmente la vittoria. La Fiorentina centra il sesto risultato utile consecutivo, fra campionato e coppe: segno della svolta per il rush finale.

Subito traversa di Fagioli, ma il Verona c'è

Vanoli punta su Kean in avanti, Sammarco conferma Orban e Bowie. Traversa immediata di Fagioli con un destro al volo dal limite al 4', Bowie e Bernede testano i riflessi di De Gea, poi la partita si addormenta un po', almeno fino alla mezz'ora. Il Verona prova a fare la partita, la Fiorentina sembra aspettare la ripartenza giusta.

De Gea evita guai alla Fiorentina

Guizzo di Belghali al 30' che accende gli scaligeri: Bowie da centro area svirgola completamente il tiro, era una grossa chance. Lo stesso Belghali e Frese ci provano dai venti metri, De Gea para senza problemi in entrambi i casi. Il Verona ora spinge: Bernede per Orban, gran riflesso di De Gea. Si accende anche Oyegoke: sinistro a giro che esce di poco. Erroraccio di Pongracic che si addormenta, Bowie recupera palla, ancora arriva Oyegoke trova una bella risposta del portiere spagnolo.

Fagioli segna, espulsi Suslov e Gudmundsson

Nel secondo tempo lo spartito del match non muta. Bowie spreca un contropiede calciando anziché servire i compagni in campo aperto, poi un tiro-cross di Akpa-Akpro non viene spinto in rete da nessuno. Vanoli passa al 4-4-2 inserendo Piccoli per Fabbian. Bowie manca ancora l'appuntamento con un cross dalla sinistra, poi va vicino all'incrocio con un bel mancino a giro. All'82' ecco la beffa: Harrison per Fagioli, destro che colpisce il palo e batte Montipò. Lo stesso Fagioli viene ammonito per simulazione al limite della propria area di rigore. Sulla punizione dal limite Suslov va a fronteggiare Gudmundsson, con tanto di maglie strappate e l'arbitro Guida punisce entrambi con il cartellino rosso. La Fiorentina porta a casa tre punti pesanti.