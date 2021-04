Guardiola soddisfatto: "Dovevamo essere semplicemente noi stessi. A volte serve tempo"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a BT Sport al termine della gara vinta dal suo Manchester City al Parc des Princes: "Siamo partiti molto bene, poi abbiamo subito il gol e abbiamo sentito la pressione. Il secondo tempo è stato ottimo, in ogni reparto. Abbiamo segnato due gol in trasferta, che è molto importante, ma ci sarà tanto lavoro da fare in sei giorni. Questo è un club che non ha molta esperienza in questa fase della competizione. Spero che al ritorno riusciremo a essere semplicemente noi stessi. Siamo bravi a giocare in un certo modo, non possiamo fare diversamente. A volte ci serve tempo per rilassarci e fare quello che ci riesce meglio. Abbiamo cambiato un po' il modo di attaccare nel secondo tempo. Non è facile contro Neymar, Mbappé e Di María. Sono molto soddisfatto della prestazione".