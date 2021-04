Hakimi: "Noi personaggi pubblici dobbiamo impegnarci affinché il razzismo non esista più"

vedi letture

Il tema del razzismo ricorre spesso anche quando si parla di calcio e Achraf Hakimi, nella lunga intervista concessa a La Repubblica ha parlato anche di questo: "Noi personaggi pubblici dobbiamo dire al mondo che non esistono differenze. È un enorme dispiacere che sopravviva anche in questo secolo. Non è accettabile che le persone vengano discriminate per il colore della pelle, non lo meritano. Dobbiamo impegnarci affinché il razzismo non esista più".