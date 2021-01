Hellas, Juric: "Siamo una realtà piccola. Tifosi e giornalisti fuori di testa, non vedono"

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Verona, ha così parlato dei tanti complimenti ricevuti dalla sua squadra: "Penso che la nostra realtà è molto piccola. Tifosi e giornalisti sono fuori di testa, non vedono quello che facciamo. Se i miei giocatori pensano a rilassarsi finisce male: è un campanello d'allarme, non deve succedere quanto visto oggi. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore si deve chiedere perché, non noi".