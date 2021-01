Hellas, Juric sul mercato: "Le mie parole hanno portato svantaggi. Non ne parlerò più"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Spezia, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche del mercato che sta per cominciare: "Sul mercato voglio dire soltanto una cosa. In questo anno e mezzo il mio modo di comunicare ha portato molti vantaggi a questa società, ma adesso percepisco che comporta anche alcuni svantaggi. È l'ultima cosa che voglio: a noi serve tranquillità e unità. Per cui eviterei, da adesso in poi, di parlare di cose che non riguardino la squadra".