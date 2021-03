Hellas Verona, Paro: "Momento no che fa parte del percorso di una squadra"

vedi letture

Matteo Paro, vice allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Oggi siamo stati inferiori all'Atalanta dal punto di vista dell'intensità, non abbiamo preso in mano la partita come facciamo sempre. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, dispiace anche per come abbiamo preso i due gol. Adesso c'è la sosta, ne approfitteremo per recuperare e pensare al finale di stagione".

Un calo di forma di alcuni giocatori nella seconda parte di stagione?

"Non penso, credo sia un percorso della squadra. Questi momenti fanno parte del percorso di una squadra, dobbiamo recuperare l'intensità di gioco per affrontare gare come quelle di oggi contro l'Atalanta".

Oggi c'è stato un calo di attenzione?

"Quando prendi gol del genere è sicuramente un insieme di cose. La concentrazione è importante, in altri momenti del campionato non sarebbe successo. I due episodi sono particolari, è mancata concentrazione cattiveria