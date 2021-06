Higuain: "Ho scelto gli USA per ritrovare la serenità. MLS simile alla Serie A: ecco perché"

Ospite della BoboTv Gonzalo Higuain, ex attaccante di Juventus, Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura all’Inter Miami: “A Miami mi sento a meraviglia, qui ho trovato la serenità fuori dal calcio. Sto benissimo. Sono felice. Perché ho scelto di andare negli USA? In Europa non trovavo la serenità fuori dal calcio. Non riuscivo a dare niente di più. Buffon mi ha detto che quando non avrei più sentito il fuoco dentro sarebbe stato il momento di cambiare. Così ho cambiato e sono venuto a cercare la gioia, il divertimento in una città che ho scoperto essere meravigliosa. La MLS? Pensavo di giocarci con la sigaretta e invece si fa fatica perché è un campionato duro. Ho imparato che è simile al calcio italiano. In Spagna e Inghilterra è più facile fare bene, mentre in Italia se non conosci il campionato soffri. Qui è la stessa cosa”.