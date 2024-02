Holm-Giroud, è rigore? Marelli: "È codificato, non è importante il fatto che si tenga il viso"

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il contatto tra Emil Holm e Olivier Giroud che ha portato Orsato ad assegnare il calcio di rigore all'Atalanta: "Giroud va sul pallone - ha spiegato -, ma invece di toccarlo prende il petto. Non è importante il fatto che si tenga il viso, sappiamo che i giocatori un po' ci marciano, qui bisognerebbe trovare un metodo per punire questi atteggiamenti. Orsato va a vedere soltanto se c'è stato un colpo non consentito, Giroud colpisce il petto, il rigore è codificato".