AS in prima pagina: "Raiola ha proposto Donnarumma al Barcellona"

Secondo quanto riferito da AS questa mattina in prima pagina, Mino Raiola avrebbe offerto al Barcellona il cartellino di Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza di contratto col Milan che potrebbe firmare da parametro zero con i blaugrana. I catalani a quel punto potrebbero mettere sul mercato Ter Stegen proprio per far spazio al portiere della Nazionale azzurra che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Milan.