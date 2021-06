I convocati di Mancini stasera: li annuncerà in diretta tv sulla Rai da Amadeus

I convocati di Roberto Mancini per l'Europeo? Stasera, in diretta tv, da Amadeus. All'Auditorium Rai del Foro Italico, ci sarà la prima puntata di Notte Azzurra, organizzata da Figc e Rai, ospiterà il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.