CorrieredelloSport.it apre con la Juve: "In gruppo Dybala, Arthur e McKennie". Caso già chiuso?

"Juve, Pasqua al lavoro: in gruppo Dybala, Arthur e McKennie". L'apertura online del Corriere dello Sport è tutta per la Juventus, che ieri ha riaccolto i tre epurati del derby in vista della gara di mercoledì contro il Napoli. Anche i calciatori rei di aver violato le norme anti-Covid e per questo puniti dai bianconeri con l'esclusione contro il Torino hanno preso parte infatti alla seduta della domenica agli ordini di mister Pirlo. Caso già chiuso?