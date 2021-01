I dieci contratti in scadenza più caldi della Ligue 1: da Depay a Di Maria, Thauvin e Bernat

Il chiacchieratissimo Depay, Thauvin, tanto PSG e giocatori delle big. Ci sono molti calciatori deluxe in vetrina tra i papabili svincolati nella prossima estate. Questi dieci nomi scelti da Tuttomercatoweb.com tra coloro che hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2021.

Memphis Depay Tutto sembrava apparecchiato per il passaggio al Barcellona ma il mancato addio di Messi ha fatto saltare tutto. In Italia seguono in molti la situazione, il rinnovo all'OL pare improbabile.

Florian Thauvin Il Marsiglia proverà fino in fondo a rinnovare ma le sirene dall'Italia e dalla Premier non mancano. Sarà una lunga partita a scacchi.

Angel Di Maria Il PSG potrebbe trattenerlo ancora per una stagione, impedendo al Fideo di andare a rinforzare una rivale o di lasciare l'Europa senza il suo talento per tornare in patria.

Julian Draxler In procinto di partire. Ha steccato a Parigi, guadagna tanto e non sarà facile prendere lo stesso stipendio. Però può lasciare il PSG, tra gennaio e l'estate.

Juan Bernat Lo spagnolo è sempre stato tra titolarità e backup senza mai diventare un perno del progetto. Da capire quel che vorrà fare Pochettino: l'uscita è possibile.

Jordan Amavi Un altro nome in ballo, un giocatore che ha estimatori all'estero. Il Marsiglia potrebbe provare a definire presto il rinnovo ma nulla è da escludere.

Youssuf Sabaly Negli scorsi anni il senegalese, passaporto francese, è stato a lungo seguito da club italiani. Gioca al Bordeaux ma è possibile che sia l'ultima stagione.

Stevan Jovetic Proprio Jo-Jo, ex stellina della Fiorentina, che nel Principato ha trovato soldi ma poca gloria. Spesso infortunato, a lungo ai margini, dovrebbero essere i suoi ultimi mesi al Monaco.

Clement Grenier L'ex giallorosso gioca al Rennes. Ventinove anni, contratto in scadenza in estate, lui e Damien Da Silva sono i casi più spinosi da risolvere per il club del nord della Francia.

Valere Germain Un'altra delle scadenza delicate dell'OM. A trent'anni, è al bivio della carriera: restare a Marsiglia, in un progetto dove potrebbe fare anche da alternativa in modo continuativo, o provare a lanciarsi da protagonista altrove?