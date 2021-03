Gli italiani in Nazionale - Luis Enrique non risparmia Morata e lui ritrova il gol con la Roja

Alvaro Morata ritrova il gol con la Nazionale spagnola. L'attaccante della Juventus ha infatti iscritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori nel deludente 1-1 casalingo con la Grecia, senza ripetersi invece nel successo per 2-1 in Georgia. In entrambi i casi l'ex Atletico Madrid non è stato risparmiato dal ct Luis Enrique: due su due da 90 minuti in campo. E mercoledì c'è la terza gara di qualificazione al Mondiale contro il Kosovo.

Spagna-Grecia 1-1: 90 minuti con gol

Georgia-Spagna 1-2: 90 minuti