I volti nuovi: alla scoperta di El Shaarawy. A parole e con i fatti, il Faraone voleva solo la Roma

vedi letture

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Stephan El Shaarawy e la Roma, un anno e mezzo dopo l'ultima volta. E' stata la sessione del ritorno in giallorosso, dopo l'esperienza cinese con lo Shanghai Shenhua, per il Faraone. Per la Roma è sempre stata una priorità, per Fonseca lo è diventata col tempo dopo l'iniziale preferenza per Bernard. L'obiettivo, per El Sha, è quello di aiutare la Roma e di convincere Mancini, ma intanto l'allenatore portoghese potrà contare su un nuovo jolly di qualità per la sua batteria di attaccanti.

Voglia di tornare e lunga attesa - Ha sempre dato assoluta priorità al ritorno alla Roma, El Shaarawy. Non solo a parole, visto che per facilitare il suo rientro a Trigoria ha rinunciato all'ultimo anno di stipendio col club cinese. L'operazione poteva concludersi già a metà gennaio, ma la positività del giocatore al Covid-19 ha dilatato i tempi. E così, dopo settimane di quarantena, si è finalmente arrivati alle visite e alla firma negli ultimi giorni di gennaio.

Nome Stephan El Shaarawy

Arriva da Shanghai Shenhua

Squadra attuale Roma

Ruolo Attaccante