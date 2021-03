Il punto sul futuro di Mbappé - Il PSG gli offre il rinnovo, lui prende tempo e sogna i galácticos

"Neymar e Mbappé sono parigini e lo resteranno per sempre". Intercettato dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha mostrato ancora una volta fiducia e positività in merito alla permanenza del brasiliano e del francese all'ombra della Tour Eiffel anche nei prossimi anni.

Entrambi i giocatori - ormai è risaputo - sono da mesi in trattativa col club parigino per rinnovare il loro contratto, attualmente in scadenza nel 2022, ma se per il figliol prodigo Neymar il Barcellona non ha mai nascosto il proprio interesse (il ritorno in Catalogna è tema caldo da almeno una stagione), per il giovane Kylian "rischia" di scatenarsi presto una vera e propria asta internazionale. Dopo aver battuto Lionel Messi sul campo, il classe '98 è determinato a sottrarre a lui e Cristiano Ronaldo anche il trono di miglior calciatore in circolazione. Sarà possibile farlo a Parigi?

Questo il sempre vivo dilemma, con l'ex Monaco che non ha ancora deciso quindi se legarsi ulteriormente ai parigini o spiccare il volo verso lidi ancor più blasonati. C'è un sogno, d'altronde, da realizzare a tutti i costi. Oggi o domani. Quello di vestire la maglia merengue del tanto ammirato Real Madrid, non a caso la squadra più interessata a lui (la meglio posizionata, non certo l'unica) in caso di mancato rinnovo col PSG.