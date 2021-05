Juve-Milan -1: Dybala sul mercato e Calhanoglu in scadenza. Fantasia non al potere

Juventus e Milan hanno due grossi problemi al proprio interno. Entrambi giocatori di fantasia, che possono cambiare le sorti di un match - e di un campionato - con una giocata, ma che per motivi diversi hanno vissuto il post lockdown con un andamento totalmente opposto. Da una parte Paulo Dybala era stato il jolly pescato dalla Juventus per vincere la sfida Scudetto contro l’Inter dell’anno scorso, con una giocata meravigliosa che aveva mortificato la difesa dell’Inter, anticipando Handanovic con l’esterno. Invece Calhanoglu era uno di quei giocatori incompiuti, a metà tra l’essere decisivo (e magari anche ottimo) con Gattuso e corpo estraneo fra Giampaolo e Pioli. La situazione, poi, si è ribaltata.

DYBALA SEMPRE SUL MERCATO - Due anni fa si era parlato prima di Tottenham, poi di scambio con l’Inter per Icardi. Alla fine la situazione è rimasta la solita, con un contratto che però doveva essere rinnovato - e ritoccato verso l’alto - e che ora sembra più lontano. A un anno dalla scadenza non c’è ancora la certezza che possa rimanere. Alla fine è possibile anche un suo sacrificio, anche se la situazione economica non permette di chiedere più i 15 milioni che potevano essere riconosciuti anni fa.

CALHANOGLU IN SCADENZA - Invece Gordon Stipic di incontri a Casa Milan ne ha sostenuti più di un paio, trovando anche un eventuale accordo che, però, non è ancora stato siglato. Da capire se sarà l’eventuale presenza in Champions League o meno la discriminante per quello che sembra uno dei migliori giocatori del campionato, almeno finché il Milan è stato in cima alla classifica. I gol alla fine sono 4 (meno della metà della scorsa stagione) più cinque in Europa League, dove è stato protagonista. Però quel contratto che scade al 30 di giugno può essere un’arma a doppio taglio anche per il Milan.