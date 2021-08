L'Interista - Inter, Lautaro può partire con un'offerta da 80 milioni: due club su di lui

L'Inter rischia di salutare anche Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, infatti, con un'offerta da 80 milioni di euro può partire: come riportato da L'Interista, Tottenham e Atletico Madrid monitorano la situazione, ma nelle prossime ore ci potrebbero essere sviluppi interessanti. Nel frattempo il giocatore è rimasto in campo per 80' durante il match amichevole contro il Parma.