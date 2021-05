La Repubblica - Via alla rivoluzione Juventus, domani ci sarà l'addio a Fabio Paratici

Importanti novità per quel che riguarda il futuro prossimo della Juventus in arrivo da la Repubblica. L'annunciata rivoluzione bianconera, spiega il quotidiano, prenderà il via domani con l'addio a Fabio Paratici (ovvero il giorno in cui è prevista l'assemblea dei soci di Exor, ndr). A quel punto ci sarà spazio e modo per affrontare il tema panchina, con Massimiliano Allegri che sarebbe ad un passo dal ritorno in bianconero visto che la società non ha intenzione di aspettare ulteriormente le decisioni del Real Madrid e di Zinedine Zidane.