La sottile linea viola: una Fiorentina appesa all'instabilità fa ancora i conti con la paura

Fino a venti minuti dal novantesimo quello di ieri sembrava un pomeriggio ben indirizzato dalla Fiorentina, che dopo un primo tempo di puro cinismo e poco gioco, stava provando a consolidare la propria prestazione sul campo in una ripresa che la vedeva meglio organizzata e meno scoperta. Neanche il tempo di crederci, che un cross sporcato ha generato il 2-2 dell'ex Kurtic e da lì di fatto una nuova partita, culminata col batti-e-ribatti da montagne russe in pieno recupero. Alla fine Prandelli salva la sua panchina dalle speculazioni e porta a casa un punto utile quantomeno ad attutire il colpo a livello morale di una squadra che oltre a fare una tremenda fatica a fare gol su azione manovrata, dà spesso l'impressione di aver addirittura paura di vincere. La linea dell'instabilità viola è sottilissima, e non trova conforto neanche negli scontri con le concorrenti alla lotta salvezza, ormai l'obiettivo conclamato in quel di Firenze. La possibilità di allargarla e renderla una strada percorribile passa anche dal prossimo scontro, con il Benevento che corre a pari punti con la Fiorentina: invertire il trend per auto-convincersi che quello di oggi sia soltanto un brutto sogno e che questa squadra possa fare davvero meglio di così.