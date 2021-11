La Verità - Agnelli e i danni alla Juve: Elkann pentito di non essere intervenuto prima

Secondo quanto riportato da La Verità, John Elkann, proprietario della Juventus tramite Exor, è "pentito" di non essere intervenuto mesi fa nei confronti di Andrea Agnelli quando l'atteggiamento del presidente insieme alla sua "crescente superbia" aveva portato lo stesso Elkann a pensare che si fosse montato la testa o addirittura che l'avesse persino persa, creando diversi danni al club. Tutte riflessioni confidate all'amico Carlo Ratti, architetto torinese di grande fama.

Un riferimento non solo a quanto accaduto con la Superlega e all'isolamento conseguente, ma anche ai conti e alle previsioni sbagliate da un punto di vista finanziario, a partire dall'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Ma anche la figuraccia dell'esame di Luis Suarez e il contratto quadriennale fatto firmare ad Allegri, il finale della vicenda CR7 e infine anche il fiml di Amazon girato all'interno dello spogliatoio. Elkann era preoccupato anche dalle continue cadute di stile, in particolar modo in riferimento alla assurda campagna anti Marotta.