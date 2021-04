Le pagelle di Fonseca: i 3 infortuni pesano. Ma il 6-2 è una condanna impietosa

"Tre infortuni in mezz’ora metterebbero KO chiunque", scriviamo su TMW. Ed in effetti Paulo Fonseca può far poco per ribaltare, risistemare, la sua Roma nella ripresa di Old Trafford. "Il tocco magico delle notti europee si è esaurito dopo un tempo", scrive la Gazzetta che ricorda come, fra le italiane, solo la Fiorentina nel 1984 aveva subito 5 gol nella ripresa. Il Corriere dello Sport parla del secondo tempo come di una "condanna impietosa", mentre Tuttosport concede la grazia ed il 6 in pagella vista la sfortuna con gli infortuni in sequenza.

Le pagelle di Fonseca

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 6

la Repubblica - 5

Corriere della Sera - 4