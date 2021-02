Le pagelle di Boga - Salta i rossoblù come birilli e trova il pareggio al 94': Jeremie sta tornando

vedi letture

Quando parte palla al piede, semina il panico fra i difensori del Cagliari. Jeremie Boga non si arrende mai e nel recupero trova la zampata vincente che vale il pareggio ormai insperato del suo Sassuolo. "Per tornare quello dei tempi migliori usa il solito dribbling e il prezioso gol, in pieno recupero, scaccia sconfitta", è la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla prova ubriacante dell'esterno offensivo ex Chelsea. "Salta i rossoblù come fossero birilli e con un sinistro al volo in spaccata regala ai suoi compagni un punto prezioso", le fa eco il Corriere dello Sport. Il talento che in estate aveva acceso i sogni delle big sta così finalmente tornando, a suon di dribbling e serpentine, oltre che giocate decisive.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

SassuoloNews: 7