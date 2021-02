Le pagelle di Caputo: pericolo costante, ma non è brillante e gli manca ancora il morso

vedi letture

Pericolo costante anche se non è al top della forma, Francesco Caputo non è bastato al Sassuolo per battere lo Spezia. Nonostante il decimo gol messo a segno contro una neopromossa in Serie A, l'ex Empoli non viene promosso a pieni voti dai quotidiani. La Gazzetta dello Sportz gli assegna un 5,5 in pagella e scrive che gli manca il morso e non è ancora brillante. Dal Corriere dello Sport arriva un 6,5, mentre appena la sufficienza da Tuttosport.

I VOTI DI CAPUTO

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6