Le pagelle di Chiellini: campione senza età, il Mario Draghi della difesa. Plusvalore Juve

Il miglior acquisto della Juventus nel mercato di gennaio è... Giorgio Chiellini. Altra prestazione super contro la Roma, quando gioca in coppia con Bonucci è da Harvard. "Un plusvalore", scrive La Gazzetta dello Sport, assegnandogli un 7 in pagella e scrivendo che "domina di testa, di piede, negli anticipi, nelle chiusure, ma soprattutto dà sicurezza a tutti gli altri". Un "campione senza età", secondo il Corriere dello Sport, stesso voto in pagella. Il Corriere della Sera, in tema crisi di governo, lo ribattezza "Il Mario Draghi della difesa".

I VOTI DI CHIELLINI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5