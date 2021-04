Le pagelle di Conte: non gli serve andare dall’estetista. L’Inter vince: ha ragione lui

Bella o brutta che sia, l’Inter di Antonio Conte conquista sul Cagliari l’undicesima vittoria consecutiva di questo campionato e ristabilisce il +11 sul Milan secondo in classifica. Protagonista, ovviamente, Antonio Conte, che per La Gazzetta dello Sport “vince nel modo più suo, con l’uomo più suo”. Voto 7, come Tuttosport: “Non gli serve andare dall’estetista, i numeri sono dalla sua parte”. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport: “L’Inter vince, ha ragione lui”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

FcInterNews: 6,5