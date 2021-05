Le pagelle di Correa: altra doppietta, altra prestazione devastante del Tucu

vedi letture

"Devastante". Non ci sono altre parole per descrivere il rendimento del Tucu Correa nell'ultimo periodo. Contro il Genoa un'altra doppietta, la Lazio sogna ancora un posto in Champions grazie alle sue giocate. Non a caso l'argentino è il migliore nelle pagelle di tutti i quotidiani. La Gazzetta dello Sport premia Correa con 7,5: "Ormai ci ha preso gusto. Altra doppietta e prova devastante. Immarcabile". Voto 8 nelle pagelle targate TMW: "In stato di grazia: dopo la doppietta contro il Milan si ripete contro il Genoa. Se Inzaghi sarà bravo a tenere alte condizione e motivazione del Tucu, per la Lazio l'ipotesi Champions diventerà una possibilità molto concreta"

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7,5