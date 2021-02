Le pagelle di De Ligt: duello tra colossi con Lukaku. È leader della difesa della Juve del domani

vedi letture

Matthijs De Ligt non delude mai. Il giovane difensore olandese della Juventus eredita da Chiellini lo scontro con Lukaku, che Tuttosport definisce “un autentico duello tra colossi” e lo regge benissimo. Per la cronaca, 7,5 per il quotidiano torinese, che definisce l’ex Ajax “Ai limiti della completezza”. 7 per il Corriere dello Sport: “È il leader della coppia difensiva di domani”. Chiosa affidata a La Gazzetta dello Sport (stesso voto): “Demiral ruba l’occhio, lui non è da meno sovrastando Lukaku”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7