Le pagelle di Dybala: con lui sarebbe stata un’altra stagione. Non è uno qualunque

vedi letture

87 giorni di attesa e cinque minuti per tornare a essere Paulo Dybala. L’argentino entra e di fatto segna il gol vittoria nel 2-1 della Juventus sul Napoli. Voto 7,5 per Tuttosport: “Entra, segna, trionfa. Con lui sarebbe stata ben altra stagione”. Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport (“La cosa più bella è l’abbraccio dei compagni: è mancato, eh sì”) e Corriere dello Sport (“Quel pallone è un invito a tornare se stesso, una carezza da Paulo, il calcio”. Si scende a 6,5 sul Corsera, che però scrive: “Qualche minuto per ricordare che non è proprio uno qualunque”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 6,5