Le pagelle di Elmas - Il suo gol è un lampo di genio, ma trova la complicità di mezzo Parma

vedi letture

La giocata che vale l'1-0 è tutta sua. Un lampo di genio dopo una bella percussione e un dribbling ubriacante: vera e propria perla. Ormai è chiaro a tutti, il 4-3-3 del Napoli esalta la tecnica e la freschezza atletica del ventenne Eljif Elmas, il migliore in campo nella vittoria di ieri contro il Parma. "La sua presenza ha movimentato il centrocampo. Rapido nei movimenti, si è costruito da solo il gol del vantaggio", lo premia con un 6,5 in pagella La Gazzetta dello Sport. Voto 7, invece, per il Corriere dello Sport e anche per tutte le altre testate esaminate: "Si inventa, dal nulla, l'1-0, con la complicità di mezzo Parma. Ma l'idea è tutta sua, 50 metri di campo e slalom da applausi. Il 2-0 gli sfugge per un niente", è il commento del quotidiano romano sulla convincente prestazione del "genietto" azzurro.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7