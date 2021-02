Le pagelle di Eriksen - È cornice più che quadro, ma l'Inter ha finalmente il suo rinforzo Scudetto

Ormai possiamo dirlo: Christian Eriksen è rinato. Dopo mesi e mesi di rumors sullo scarso feeling con mister Conte e un addio apparentemente inevitabile, il centrocampista danese è rimasto a Milano e adesso sta finalmente mostrando quelle qualità che avevano convinto l'Inter a puntare con forza su di lui. "È cornice più che quadro, ma è una bella cornice. Mette semplicità ed efficacia nella sua gara in appoggio a Brozovic. E comunque una pennellata c'è ed è il pre-assist per Perisic sul 2-0", scrive di lui il Corriere dello Sport. "Piace per la pulizia al tocco e per l'essenzialità dei pensieri. Sul secondo gol fa la scelta giusta, con l'apertura per Perisic. Una cosa però gliela imputiamo: deve credere di più nel suo tiro, preciso e potente. Qui un paio di volte ci rinuncia: perché?", è invece l'incoraggiamento de La Gazzetta dello Sport nei confronti dell'ex Tottenham. Fatto sta, però, che anche nel derby di ieri Eriksen ha sorprendentemente messo d'accordo tutti. E l'Inter per il rush finale può godersi così un acquisto inaspettato.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

FcInterNews: 6,5