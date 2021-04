Le pagelle di Farias - Piccola spina nel costato di Skriniar, scarta il pacco regalo di Handanovic

Il suo gol non è solamente bravura, perché se è vero che il movimento di Diego Farias è buono, molto dipende anche dall'errore di Handanovic che gli apre la porta per l'1-0. Ma nella prova dell'attaccante brasiliano contro l'Inter capolista c'è molto, molto di più. "Non solo il gol, perché quello è un pacco regalo sloveno: soprattutto nel primo tempo è una piccola spina nel costato di Skriniar", spiega infatti La Gazzetta dello Sport accanto al suo 7 in pagella. "Segna il quarto gol in campionato grazie ad... Handanovic. Prova ad accentrarsi e a concludere. Vivace", fa prontamente eco alla rosea il Corriere dello Sport col medesimo voto.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5