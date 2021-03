Le pagelle di Foulon: parte bene, poi va in tilt con Faraoni. Errori capitali

Affanni in fase difensiva per Daam Foulon: subentrato a Letizia al 13’ della gara poi persa contro il Verona e uscito all’intervallo. Dopo aver compromesso la gara dei suoi, perdendo Faraoni e siglando un autogol. “Errori capitali”, scrive Tuttosport a corredo del 4 in pagella, condiviso dal Corsport. Più clemente La Gazzetta dello Sport, che sale a 4,5: “Entra bene con una efficace diagonale, poi va in tilt con Faraoni”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4 Errori capitali

Corriere della Sera: 5