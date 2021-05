Le pagelle di Inzaghi: ha gli uomini contati e forse anche i giorni da allenatore della Lazio

Le assenze erano tante, la Lazio non aveva niente da chiedere al campionato, ma il finale di stagione dei biancocelesti è stato da brividi. Sul banco degli imputati anche il tecnico Simone Inzaghi, bocciato in quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara in biancoceleste. 5,5 il voto che troviamo su Tuttosport: "Ha gli uomini contati ma aspetta troppo tempo per cambiare qualcosa. Forse ha pure i giorni contati: probabile il suo addio alla Lazio dopo il lungo ciclo vincente di 5 anni". Bocciato da TMW: "La squadra ha onorato l'impegno, ma i numeri del girone di ritorno sono da brividi. E la curva Sud, con il suo comunicato, lo ha identificato come principale responsabile. Finisce qui la sua avventura".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5,5