Le pagelle di Jovic: gol pesantissimo. Riscatta il rosso di Monza, poi causa un rigore

Luka Jovic segna ancora con il Milan. Nella sconfitta per 3-2 in casa del Rennes, l'attaccante è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Il gol da falco ad attaccare il secondo palo e la gran palla della ripresa per uno degli sciupi di Leao. Poi la bracciata da cui il rigore 2. Jovic però c'è". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Il primo gol europeo col Milan è pesantissimo e riscatta il rosso di Monza. Al centro dell’area appoggia in rete l’8ª marcatura stagionale. Bella giocata per mandare in porta Leao".

Il serbo è invece solo sufficiente per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Si doveva far perdonare l’espulsione a Monza: fa gol, mette a Leao una palla stupenda, ma poi causa anche un rigore che poteva costare caro". Anche MilanNews tende a giudicare la sua prestazione con il 6: "Segna un bel gol, di testa, che rimette il Milan in parità su grande cross di Theo Hernandez. Si sgancia molto dallo spot centrale per venire a cucire il gioco. Manda in porta Leao in avvio di ripresa, ma il portoghese cestina tutto. Causa, in maniera abbastanza netta, il rigore del 3-2". Infine è da 7 per TMW: "All'esordio in Europa League con il Milan, timbra subito proseguendo nella felice tradizione personale recente. Un gol che evita di spalancare voragini, poco male per la mano sul rigore".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

MilanNews: 6