Le pagelle di Juric: incubo del Napoli, capolavoro di tattica e abnegazione

Prima toglie la Champions al Napoli, poi litiga in TV. Ivan Juric è questo, tosto in campo e fuori. E il suo Hellas ieri sera al Maradona è stato tatticamente perfetto. 6,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Ha affrontato la partita senza timore, la prestazione della squadra è stata apprezzabile per quantità e qualità". 7 invece il voto su TMW: "Forse l'ultima in gialloblù, ed è un piccolo capolavoro, di tattica e abnegazione. Questa squadra gli somiglia in ogni sua fattezza. Incubo del Napoli, che in passato l'aveva cercato.

