Le pagelle di Kalulu: torza terzino e convince. Un paio di lanci deliziosi

Promosso. Pierre Kalulu, giovane difensore del Milan, è stato giudicato in maniera pressoché unanime come uno dei migliori, nel 2-2 di ieri contro la Stella Rossa. "Altra prova di crescita e di maturità", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli assegna 6,5 come il Corriere dello Sport: "Si è messo in luce con un paio di lanci deliziosi per i compagni in fase offensiva". Tuttosport, infine, sottolinea come torni terzino e non sfiguri.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6,5