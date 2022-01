Le pagelle di Karsdorp: litiga troppo, attacca poco. La prima ammonizione è folle

Perde la Roma, saltano i nervi di Rick Karsdorp. L’olandese, travolto dal treno Theo Hernandez, rimedia due ammonizioni e lascia in dieci i giallorossi di Mourinho nella sconfitta contro il Milan. Il voto più alto è il 5 di Tuttosport: “Tra i protagonisti della semirissa sul finire del primo tempo”. Il Corriere dello Sport commenta così: “Litiga troppo, attacca poco”. 4 secco per la Gazzetta: “Comprensibile la rabbia per l’antisportività di Theo ma farsi ammonire per questo è folle”.

TMW 4

La Gazzetta dello Sport 4

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 4,5

Corriere della Sera 4

VoceGiallorossa 5