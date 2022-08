Le pagelle di Kim Min-jae: domina fisicamente l'area di rigore, si concede pure il gol

Prima al Maradona da titolare anche per Kim Min-jae. Il colosso della difesa del Napoli si è tolto anche lo sfizio di segnare il primo gol in azzurro nel 4-0 rifilato al Monza. Voto 7 per il coreano da parte de La Gazzetta dello Sport: "Efficace in fase difensiva, si proietta sui caldi d'angolo. Sfiora il gol e alla fine lo fa. Che debutto al Maradona". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Si prende l’area e la tiene per sé, dominandola fisicamente. Poi va nell’altra e fa pure gol...".

6,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Dietro a qualche incertezza, le stimmate del fuoriclasse. Primo gol in Italia e standing ovation". Per TMW merita 7 in pagella: "In apertura va vicino al gol. Con il fisico che ha, il sudcoreano dà la sensazione di poter gestire ogni situazione con grande tranquillità. Nel recupero si concede anche il primo gol. Mica male per la prima al Maradona£.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7