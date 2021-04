Le pagelle di Kulusevski: uno dei simboli della Juve. Neanche una reazione d’orgoglio

Derby da dimenticare per Dejan Kulusevski, protagonista di una sconfitta clamorosa in apertura di secondo tempo, quando ha regalato la palla al Toro. Voto 4 per Tuttosport, che scrive: “Neanche una reazione d’orgoglio dopo l’assist a Sanabria”. Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport: “È uno dei simboli migliori di questa Juve: tanta potenzialità, poca anima, poca resa”. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport: “Come contro la Lazio, serve l’assist agli avversari”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5