Le pagelle di Lautaro Martinez: San Siro è il suo mondo. Il gol dà il via alla vittoria nerazzurra

Si rivede la Lu-La a San Siro. Lukaku serve l'assist e Lautaro segna un gran gol che sblocca la gara con lo Spezia. Per La Gazzetta dello Sport, con 7,5 in pagella, l'argentino è il migliore dei suoi: "Costruisce occasioni da solo, si mangia gol, ne fa uno bellissimo, abbraccia Lukaku. San Siro è il suo mondo. Prova ricca di tanti ingredienti". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Prima impegna Dragowski, poi lo fa piangere: ora, l’assist di Lukaku è da applausi, ma il suo gol è da grandissimo attaccante. Poi ne sbaglia un altro che sembra fatto".

Anche per Tuttosport merita 7,5 in pagella: "Si muove molto e sfrutta gli spazi che gli crea Lukaku. Cerca il gol di destro, lo trova con un bellissimo sinistro, piede con cui poi si mangia l'mmediato 2-0, ma è sempre pericoloso e nel vivo del gioco". Voto 7 invece nelle pagelle targate TMW: "Potrebbe segnare di più? Forse sì, ma il gol che sblocca la gara è bello e soprattutto suo: da lì parte la vittoria nerazzurra. Il feeling con Lukaku, beh quello sembra non essere mai andato via"

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7