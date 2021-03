Le pagelle di Lukaku: immarcabile. Un’altra prestazione da Incredibile Hulk

vedi letture

Sempre più nel segno di Romelu Lukaku. Il lunedì è la consueta pioggia di 8 in pagella per il centravanti dell’Inter, trascinatore dei nerazzurri anche sul Genoa. Tuttosport: “Di destro, al termine del solito one man show. Altra prestazione da incredibile Hulk”. Gioca per tutti, sottolinea La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport evidenzia: “Nel corpo a corpo è una forza della natura, ma fa male anche in velocità. Immarcabile”.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

FcInternews: 7,5