Le pagelle di Lukaku: l'Inter si appoggia su di lui. Ok sui gol, ma poi è un agnellino

vedi letture

Romelu Lukaku è senza dubbio tra i migliori in campo del derby d'Italia vinto dalla Juventus. Una prova da 6,5 per noi di TMW e da 7 per La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera: "E' sempre su di lui che si finisce per appoggiarsi". Freddo dal dischetto come sempre, passa una partita a fare a sportellate con Chiellini. E' sufficiente per Il Giornale, da 5,5 addirittura per La Repubblica perché, oltre ai gol, "il resto del tempo è un agnellino".

I VOTI DI LUKAKU

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 5,5

Il Giornale: 6