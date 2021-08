Le pagelle di McKennie: non è un trequartista e si vede, non incide

Gioca in posizione avanzata ma non riesce a entrare nel vivo dell'azione. Weston McKennie è stato fra gli elementi che meno hanno brillato nella serata dello Stadium. "E' sottile la differenza tra un mediano - riporta TMW - che sa inserirsi e un centrocampista offensivo. Un po' di qua, un po' di là, un po' dietro e un po' davanti: né carne né pesce, non il peggiore ma ben lontano dall'essere sufficiente. Non tutta colpa sua, esce presto perché serve altro". "Trequarti di posizione e di fatto - il commento della Gazzetta dello Sport - parte dietro Dybala e Chiesa ma non fa mai una giocata intera". Questo il commento di Tuttosport: "In versione trequartista non si esprime né come dovrebbe né come sa".

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve.com: 5