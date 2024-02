Le pagelle di Morata - Prende un giallo ingenuo e spreca l'unica grande occasione nel finale

Con il suo ingresso in campo Diego Simeone sperava di sparigliare le carte e portare a casa un risultato positivo. Recuperato quasi in extremis e non al meglio della condizione, Alvaro Morata non è riuscito a incidere e ha sprecato l'occasione probabilmente più ghiotta di tutta la partita dell'Atletico Madrid, sconfitto 1-0 a San Siro dall'Inter nell'andata degli ottavi di Champions.

Una sfida particolare per l'ex juventino: "Entra per dare maggiore peso all'attacco, ma non riesce nel suo intento se escludiamo una palla sfiorata di testa nel finale", scrive TMW, mentre il giudizio espresso da L'Interista è più severo: "Se qualcuno lo ha visto, lo comunichi all’Atlético. Fuori posizione e in ritardo, si prende anche un giallo ingenuo. Pregustava già la spizzata vincente a pochi metri da Sommer nel finale, ma è mancata precisione di testa. Delusione cocente per Simeone".

Dello stesso avviso anche la Gazzetta dello Sport: "Bene un paio di palloni in uscita. Però su quel colpo di testa nel finale, con De Vrij in ritardo, avrebbe potuto e dovuto centrare almeno lo specchio della porta".

