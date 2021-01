Le pagelle di Simone Inzaghi - si mette in tasca il derby da fuoriclasse della panchina

Chissà se Simone Inzaghi, tarantolato nel corso del derby stravinto contro la Roma, stanotte è riuscito a dormire, o quanto meno a riposarsi, dopo la "gara capolavoro" che ha portato i biancocelesti a stravincere per 3-0. I voti dei quotidiani questa mattina sono tutti altissimi per l'allenatore laziale, che ha saputo gestire in modo impeccabile ogni momento della gara. Per il Corriere dello Sport "si è messo in tasca il derby" mentre Il Messaggero scrive che "stravince" la partita e poi "esulta come un giocatore" prima di tornare a sgolarsi. Su TMW viene definito "potenziale fuoriclasse della panchina, forse non più solo potenziale" e infine Lalaziosiamonoi lo incensa scrivendo: "Derby preparato alla perfezione".

I voti:

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Messaggero: 9

Lalasiosiamooi: 8